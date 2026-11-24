Andrea Sucupira - Divulgação

Andrea SucupiraDivulgação

Publicado 24/11/2026 00:00

Meu filho está iniciando em um clube da minha cidade um pouco distante de onde moramos. O clube prometeu alojamento e alimentação, mas deixou de oferecer. Posso reclamar?

Maria Clara Peixoto, Duque de Caxias.



Segundo a advogada Andrea Sucupira, é possível reclamar, mas a resposta muda conforme o clube seja ou não uma organização desportiva formadora certificada.

Quando o clube ostenta essa certificação, ele se submete às exigências da Lei Geral do Esporte (Lei nº 14.597/2023), que condiciona a obtenção e a manutenção do título a garantias concretas ao atleta em formação: assistência educacional, psicológica, médica, fisioterapêutica e odontológica, além de alimentação, transporte e convivência familiar.

Nesse cenário, o primeiro passo é procurar a diretoria do clube e cobrar a regularização ou, ao menos, uma alternativa segura de hospedagem e alimentação enquanto o problema não é resolvido. Se o clube se mantiver inerte, o atleta pode rescindir o contrato de imediato, e a irregularidade pode, e deve, ser levada tanto à federação estadual quanto à própria CBF.

Já quando o clube não é formador certificado, o cenário muda: ele simplesmente não pode manter alojamento para atletas em formação, o que torna inviável exigir judicialmente o cumprimento dessa promessa específica. A saída, nesse caso, não é cobrar o alojamento em si, mas buscar alternativas compatíveis com a irregularidade da oferta original, como ajuda de custo ou ressarcimento dos gastos decorrentes da promessa não cumprida.

Para famílias que apostam no esporte como caminho para o futuro dos filhos, uma promessa não cumprida pode trazer dificuldades que vão muito além do campo. Por isso, conhecer as regras e registrar por escrito o que foi oferecido são medidas importantes para evitar que o sonho de uma carreira esportiva comece com insegurança, destaca Átila Nunes, coordenador do serviço www.reclamaradianta.com.br. O atendimento é gratuito pelo e-mail jurídico@reclamaradianta.com.br ou pelo WhatsApp (21) 993289328.