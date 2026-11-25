Gabriela Payne - Arquivo pessoal

Gabriela PayneArquivo pessoal

Publicado 25/11/2026 00:00

Tenho uma pequena empresa e criei um nome para o meu negócio. Já uso esse nome nas redes sociais, tenho clientes e divulgo meus produtos, mas nunca fiz o registro da marca. Recentemente, descobri que outra pessoa está usando um nome muito parecido e fiquei preocupado em perder o direito de usar o nome que construí ao longo dos anos. O simples fato de eu já usar o nome comercialmente me garante algum direito ou é necessário fazer o registro no INPI?

Marcelle Pires, Nova Iguaçu.

A advogada Gabriela Payne alerta: “Em primeiro lugar, guarde a regra: a propriedade da marca vem com o registro! Usar um nome há anos, ter clientes, redes sociais e ser conhecido no mercado é relevante, mas não garante, por si só, a propriedade da marca. A Lei nº 9.279/1996 estabelece que ela é adquirida pelo registro validamente expedido pelo INPI”.

Existe, porém, uma proteção para quem já utilizava a marca anteriormente. O art. 129, § 1º, prevê o “direito de precedência”, que pode beneficiar quem comprovar o uso de boa-fé no Brasil, há pelo menos seis meses antes do pedido feito por terceiro. Contudo, o uso anterior não garante, sozinho, a propriedade ou o registro. A alegação de precedência pode não prevalecer se os requisitos legais não forem preenchidos ou devidamente comprovados.

Por isso, guarde provas do uso, como notas fiscais, anúncios e publicações, mas não dependa apenas da precedência. O mais seguro é consultar um advogado especialista, pesquisar a situação da marca no INPI e buscar o registro o quanto antes.

Construir uma marca exige tempo, investimento e confiança dos clientes. Verificar se o nome está disponível e formalizar a proteção pode evitar disputas futuras e preservar o valor que o empreendedor conquistou no mercado, destaca Átila Nunes, coordenador do serviço www.reclamaradianta.com.br. O atendimento é gratuito pelo e-mail jurídico@reclamaradianta.com.br ou pelo WhatsApp (21) 993289328.