melissa areal pires - divulgação

melissa areal piresdivulgação

Publicado 27/11/2026 00:00

Tenho uma doença para a qual meu médico prescreveu um medicamento à base de cannabis, mas o tratamento é muito caro e eu não tenho condições de pagar. O SUS ou o meu plano de saúde é obrigado a fornecer esse medicamento? Se houver uma negativa, posso procurar a Justiça? O que preciso apresentar para aumentar as chances de conseguir o tratamento?

Catharina Afonso, Nova Friburgo.



Segundo a advogada Melissa Areal Pires, especialista em Direito à Saúde, a resposta depende do medicamento e da situação clínica do paciente. “A prescrição médica, por si só, não garante que o SUS ou o plano de saúde sejam obrigados a fornecer o produto, mas também não impede que a questão seja discutida na Justiça”, explica.

No caso do SUS, decisões judiciais têm admitido o fornecimento de medicamentos à base de cannabis quando há necessidade comprovada do tratamento, ausência de alternativa terapêutica adequada e incapacidade financeira para custeá-lo.

Já nos planos de saúde, a discussão é mais complexa. O STJ possui decisões reconhecendo que medicamentos à base de cannabis para uso domiciliar não têm cobertura obrigatória em diversas situações, o que exige análise individual de cada caso.

Se houver negativa, é importante reunir prescrição atualizada e relatório médico detalhado, explicando a doença, a necessidade do tratamento, os resultados esperados, os tratamentos já realizados e os motivos pelos quais outras opções não seriam adequadas. “Comprovantes do custo da medicação e da incapacidade financeira também podem ajudar”, orienta Melissa.

Quanto mais completa e individualizada for a documentação médica, maiores tendem a ser as chances de êxito em eventual pedido administrativo ou judicial.



Diante de uma negativa, o paciente deve solicitar a justificativa por escrito e guardar todos os documentos relacionados ao tratamento. Esses registros podem ser importantes para avaliar os próximos passos e buscar uma solução compatível com as necessidades clínicas e as condições financeiras de cada família, destaca Átila Nunes, coordenador do serviço www.reclamaradianta.com.br. O atendimento é gratuito pelo e-mail jurídico@reclamaradianta.com.br ou pelo WhatsApp (21) 993289328.