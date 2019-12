Nos bastidores da Prefeitura do Rio, os procedimentos técnicos para o pagamento da segunda parcela do 13° salário já começaram.

As informações são de que a folha já está sendo rodada. Mas, até o momento, não se sabe se o crédito sairá amanhã, apesar de ser essa a expectativa.

O secretário de Fazenda, César Barbiero, está neste momento em reunião com vereadores, na Câmara Municipal, e declarou que há, hoje, R$ 683 milhões no caixa da prefeitura. Vale lembrar que, para quitar o restante do abono natalino, são necessários R$ 400 milhões.