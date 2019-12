Fazenda Municipal diz que trabalha para quitar 13° o quanto antes

Após o desbloqueio do caixa da Prefeitura do Rio ontem, a Secretaria Municipal de Fazenda informou, nesta sexta-feira, que "segue trabalhando para que o anúncio do pagamento da segunda parcela do 13º salário dos servidores seja realizado o quanto antes".



A expectativa nesta quinta entre governistas era de que o depósito saísse ainda hoje, ao longo do dia. E os procedimentos, inclusive, começaram a ser efetuados também ontem.



O anúncio da data de pagamento da segunda parte, porém, ficará a cargo do prefeito Marcelo Crivella. Só que, até o momento, não houve divulgação.



Após reunião com o secretário de Fazenda, Cesar Barbiero, o presidente da Câmara dos Vereadores, Jorge Felippe (MDB), disse que está confiante de que o crédito sairá este ano. E que esse foi o compromisso assumido por Barbiero com os parlamentes.



E apesar de o prazo legal para quitar o 13° ser o dia 20 de dezembro, Jorge Felippe disse que o município atravessa um período excepcional, e que a crise financeira deve ser levada em consideração.