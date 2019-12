Previ-Rio paga auxílios creche e natalidade nesta sexta-feira

O Instituto de Previdência e Assistência do Município (Previ-Rio) paga, nesta sexta-feira, mais um lote do auxílio-creche para os servidores. O depósito, no total de R$ 830 mil, é referente ao mês de novembro e beneficia filhos ou dependentes de servidores estatutários da Prefeitura do Rio.



Serão pagos 3.012 créditos do auxílio-creche, no valor de R$ 270,42 referente ao mês de novembro, no valor de mais de R$ 814 mil. O auxílio é concedido para filho de segurado entre 1 e 6 anos, que se encontre devidamente matriculado em creche particular oficialmente reconhecida.



Lembrando que os servidores estatutários do município que receberam o benefício ao longo do ano terão de apresentar ao instituto, até o próximo dia 31 de janeiro, a documentação comprovando o uso correto do benefício em 2019.



O instituto paga também hoje mais 37 créditos referentes ao auxílio-natalidade, que totalizam R$ 16 mil. O benefício é oferecido aos trabalhadores estatutários da prefeitura, ativos ou inativos, que tenham tido filhos. O requerimento deve ser feito dentro do prazo de seis meses, contados a partir da data do nascimento da criança.



Os benefícios assistenciais podem ser solicitados, na página do instituto (www.rio.rj.gov.br/web/previrio) ou na Central de Atendimento do Previ-Rio, no térreo do Bloco 2 da Sede da Prefeitura, na Cidade Nova. As inscrições para os outros benefícios podem ser feitas também pelo site, ou, de acordo com cada caso, diretamente na Central de Atendimento do Instituto.