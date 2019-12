A movimentação na Prefeitura do Rio é para que o pagamento do 13º salário do funcionalismo saia o mais rápido possível, podendo até mesmo cair na conta dos servidores neste fim de semana. E, hoje, durante protesto em frente ao prédio da prefeitura, na Cidade Nova, servidores relatam que ouviram do secretário de Transportes, Paulo Amendola, que o depósito será feito até dia 24 (terça-feira).

E, segundo as informações, ele chegou a anunciar que o município vai liberar até R$ 1.500 na conta dos servidores municipais até a próxima terça-feira.

Integrantes do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação (Sepe) contam ainda que Amendola disse ter sido autorizado pelo secretário municipal de Fazenda, César Barbiero, a anunciar o depósito.

Vale lembrar que o prazo oficial, previsto na Lei Orgânica, para o 13º ser quitado é hoje, dia 20 de dezembro.

Procurada, a prefeitura ainda não se manifestou sobre essa informação.