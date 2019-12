Alerj antecipa salário de dezembro para o dia 27

A Assembleia Legislativa do Estado do Rio (Alerj) vai antecipar o pagamento do salário de dezembro aos seus cerca de cinco mil servidores ativos — incluindo comissionados —, inativos, além de deputados. Normalmente, o crédito sai no último dia útil do mês trabalhado. E, desta vez, o depósito será realizado no dia 27.

Segundo a presidência da Alerj, a medida foi possível em decorrência da gestão que vem sendo feita dos recursos financeiros da Casa. A segunda parcela do décimo terceiro salário também foi adiantada e caiu na conta dos funcionários em 29 de novembro. A previsão inicial era de que o pagamento ocorresse somente em 16 de dezembro.

Para o funcionalismo do Executivo o depósito dos vencimentos de dezembro também será feito antes do prazo — que é o 10º dia útil do mês seguinte ao trabalhado. O pagamento sairá em 6 de janeiro.