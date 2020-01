Mais de 100 mil servidores do Rio recebem pagamento hoje

Ao todo, 106.585 funcionários públicos ativos do Município do Rio receberão o salário de dezembro hoje (7 de janeiro): 82.098 servidores públicos e 24.487 trabalhadores celetistas de empresas, como a Comlurb, de acordo com dados informados à coluna pela assessoria do município.

O depósito será antecipado um dia, já que a previsão era de o pagamento sair no 5º dia útil do mês seguinte ao trabalhado, ou seja, amanhã.

Já para os 85 mil aposentados e pensionistas o crédito sairá no prazo previsto em calendário (amanhã), junto com o restante do pessoal da administração indireta (autarquias e fundações), que, segundo a prefeitura, somam 8.119 funcionários.

Valor total

O valor total da folha salarial da prefeitura é de cerca de R$ 1 bilhão. O depósito para servidores ativos, além de funcionários da ativa da Administração Indireta, supera R$ 400 milhões. Para inativos, o pagamento também supera esse montante.

Ações para elevar receita

A Fazenda municipal informou que, “dentre as medidas que, no último mês, aumentaram as receitas e que vão possibilitar a antecipação salarial estão o programa Concilia Rio e venda de imóveis municipais, entre outras”.