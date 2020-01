Repartições públicas de São Gonçalo não terão expediente na próxima sexta

Na próxima sexta-feira (10 de janeiro), não haverá expediente nas repartições públicas do Município de São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. A partir do Decreto Lei 291/2010, foi estabelecido feriado municipal pela comemoração do padroeiro da cidade, São Gonçalo do Amarante.

Segundo a prefeitura, haverá expediente apenas nas repartições cujo serviço for indispensável, como Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil e a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano.



Para a comemoração da data festiva, acontecerá uma procissão em homenagem ao padroeiro, às 18h30, com o trajeto da Praça Zé Garoto até a Igreja Matriz. Após, todos se reunirão para uma missa solene às 19h30.



“(O dia do padroeiro) é um dia muito especial para nossa comunidade", declarou o prefeito José Luiz Nanci.



A Igreja Matriz São Gonçalo do Amarante está localizada na Alameda Pio XII, número 88, no Centro.