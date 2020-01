Prazo para servidores de Itaboraí abrirem conta no Itaú termina nesta sexta-feira

Termina nesta sexta-feira (10 de janeiro) o prazo para servidores ativos, inativos e pensionistas da Prefeitura de Itaboraí abrirem conta bancária no Itaú. De acordo com a assessoria da prefeitura, as secretarias foram divididas por agência para facilitar o acesso e a organização dessa transição.



Os funcionários do Itaprevi e Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Turismo devem se dirigir ao Posto de Atendimento Bancário (PAB), que está sendo neste momento a Secretaria de Municipal Administração.

Já o pessoal das secretarias municipais de Obras; Transporte e Saúde podem procurar por atendimento em qualquer uma das agências de Venda das Pedras. E os funcionários das demais pastas na agência do Centro.



Para a abertura de conta basta apresentar Identidade e CPF.

Horário exclusivo

As agências possuem horário exclusivo para atender o funcionalismo, sendo das 9h às 11h e das 16h às 17h.

Portabilidade



Mesmo após a transição bancária, todos têm a liberdade de escolher seu banco de preferência, por meio da portabilidade bancária — que é um direito do consumidor garantido desde 2006.



Aqueles que possuem conta no banco Itaú precisam ir a uma agência realizar o “aceite” para recebimento de crédito, salário e garantir os benefícios oferecidos pelo banco. Esse processo também pode ser feito via caixa eletrônico ou aplicativo.