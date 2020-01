Parte de aposentados da Educação fica sem o pagamento de dezembro

O governo do Estado do Rio admitiu uma falha que acabou fazendo com que uma pequena parte de aposentados da Educação ficasse sem o pagamento dos vencimentos de dezembro nesta terça-feira. Além disso, o mesmo erro prejudicou alguns professores da ativa, que ficaram sem o adicional de férias.

O número de pessoas que ficaram sem o pagamento, porém, não foi informado. Mas o governo disse que esse grupo receberá os créditos devidos ainda nesta quarta-feira.

"A Secretaria de Estado de Fazenda informa que houve um erro sistêmico no pagamento de uma pequena parte dos funcionários da Educação. O depósito será efetuado ao longo desta quarta-feira, dia 08/01, mesmo após o término do expediente bancário", declarou a pasta, por meio de nota.