Pagamento das férias começa a cair na conta de professores estaduais

Os professores da rede estadual do Rio começaram a receber o pagamento do adicional de férias no fim da tarde desta quarta-feira. O crédito cairia na conta dos educadores ontem (terça-feira), mas uma falha no sistema — segundo o governo informou em nota — acabou prejudicando o depósito para alguns servidores.

Na terça, após os relatos de professores que não receberam o abono das férias, o governo estadual informou que o depósito seria realizado nesta quarta-feira, mesmo após o fim do expediente bancário.

Aliás, o problema no sistema afetou ainda um grupo de aposentados da Educação. E o pagamento para esses vínculos também ficou para hoje.

Confira a nota do governo do Estado do Rio:

"A Secretaria de Estado de Fazenda informa que houve um erro sistêmico no pagamento de uma pequena parte dos funcionários da Educação. O depósito será efetuado ao longo desta quarta-feira, dia 08/01, mesmo após o término do expediente bancário".