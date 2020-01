Prefeitura do Rio manterá pagamento dos salários no 5º dia útil

A Prefeitura do Rio já definiu o calendário de pagamento dos salários dos cerca de 165 mil servidores públicos ativos, aposentados e pensionistas no primeiro semestre de 2020. O 5º dia útil será mantido como o prazo oficial de depósito dos vencimentos de fevereiro a junho.

A confirmação foi feita pela Secretaria da Casa Civil em resposta ao questionamento da coluna. E o cronograma será publicado em decreto no Diário Oficial ainda este mês, já que o último calendário faz uma previsão somente até o salário de dezembro de 2019.

Desde o início de 2018 que o funcionalismo passou a receber no 5º dia útil do mês seguinte ao trabalhado. Antes, o dinheiro caía na conta até o 2º dia útil.

Ao justificar a prorrogação do prazo do crédito, o governo Crivella declarou que estava adequando a data ao período de entrada de recursos em caixa.

Após a mudança da data, a retomada do calendário antigo de pagamentos passou a ser uma das reivindicações dos servidores. Mas governistas não vislumbram, por ora, essa possibilidade diante do raio-x das finanças.

Antecipação informal

A ideia é antecipar o depósito para as categorias sempre que houver dinheiro suficiente para isso. De qualquer forma, integrantes do Executivo dizem que não haverá atrasos do pagamento, principal temor do funcionalismo.

Aliás, em reunião realizada com os vereadores, na terça-feira, o secretário de Fazenda, Cesar Barbiero, informou que o município inicia o ano com R$ 2 bilhões de restos a pagar — dívidas com fornecedores. Apesar disso, ele garantiu que os salários serão pagos em dia.