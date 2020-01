Saúde lança novo edital para contratação de médicos

A Secretaria Municipal de Saúde do Rio publicou o primeiro edital de 2020 para contratação temporária de médicos. São 72 vagas para profissionais de diversas especialidades.

Para participar do processo seletivo, o candidato precisa realizar presencialmente a inscrição até 24 de janeiro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, no Centro Administrativo São Sebastião (CASS).



Os requisitos para concorrer às vagas são: registro no órgão fiscalizador da profissão e comprovação de conclusão de residência ou especialização (a depender da vaga).

Para algumas vagas, também é necessário comprovar experiência mínima de dois anos na área. No caso de vagas para clínica médica, as exigências são o registro no órgão fiscalizador e experiência mínima de dois anos em emergência ou clínica médica.

O salário-base é de R$ 2.323,49. E levando em conta a especialidade, com gratificações, a remuneração chega a R$ 6.892,06.



As vagas são para anestesiologista (10), obstetra (13), pediatra (04), pediatras para salas de parto (11), anatomia patológica (01), intensivista pediátrico (3), neurologista - EEG (1), cardiologista – Unidade Coronariana (3), clínico geral (16), infectologista (2), neurocirurgião pediátrico (1), cirurgião vascular (3) e psiquiatra (2).



As informações sobre a documentação exigida para inscrição estão disponíveis no edital. Vale lembrar que há vagas reservadas para negros, índios e pessoas com deficiência.

Resultado

De acordo com o cronograma do processo seletivo, o resultado final será publicado em Diário Oficial no dia 10 de fevereiro.

Hospitais designados



Os médicos classificados serão lotados nos hospitais municipais Salgado Filho, Miguel Couto, Souza Aguiar, Nossa Senhora do Loreto, Lourenço Jorge, Barata Ribeiro, Raphael de Paula Souza, Piedade, Jesus e Francisco da Silva Telles.

Eles também vão trabalhar nas maternidades Alexander Fleming, Carmela Dutra, Fernando Magalhães, Herculano Pinheiro, Leila Diniz, e na Policlínica Rodolpho Rocco.

Há vagas também nos Centros de Atenção Psicossocial Rubens Corrêa e no infantil João de Barro.