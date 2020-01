Vigilância do Rio capacita novos servidores

A Subsecretaria de Vigilância Sanitária e Controle de Zoonoses da Prefeitura do Rio realizou, na quarta-feira (15 de janeiro), mais uma etapa do curso de capacitação dos 15 novos servidores aprovados em novembro no concurso público da Secretaria Municipal de Saúde. Os profissionais vão reforçar os times das inspeções sanitárias.

Há quase 20 anos a Vigilância não recebia servidores concursados. E, ao todo, o reforço será de dez enfermeiros lotados na equipe da Coordenação de Fiscalização Sanitária e cinco farmacêuticos na Coordenação de Saúde.

A nova turma tomou posse no último mês de dezembro, inaugurando o auditório da nova sede da Superintendência de Educação (Sipe) da Vigilância, na Rua Maria Eugênia 148, no Humaitá.

Os 15 profissionais vão receber 160 horas aulas em um processo que vai até fevereiro.

Capacitações



Em 2017, foram 13 mil funcionários, o dobro das 6.613 capacitações realizadas no ano anterior. Já em 2018 foram mais de 20 mil profissionais qualificados em 14 modalidades de cursos que, em 2019, subiram para 36.