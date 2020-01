Policiais do Rio seguem à espera do pagamento das metas

Uma espera sem previsão de acabar. Essa é a situação em que se encontram policiais civis e militares que têm direito aos pagamentos referentes ao Sistema Integrado de Metas (SIM). As categorias aguardam os créditos relativos ao segundo semestre de 2018 e ao primeiro semestre de 2019, e até agora as corporações não informaram quando os depósitos serão realizados.

A premiação é paga a agentes lotados nas unidades policiais vinculadas às regiões e áreas integradas de Segurança (RISPs e AISPs) que cumprem metas para os indicadores estratégicos de criminalidade.

Representantes das categorias ressaltam que os créditos são feitos no semestre seguinte, e geralmente no mês de março. Assim, o pagamento relativo ao segundo semestre de 2018 deveria ter saído no primeiro trimestre de 2019, o que não ocorreu.

Procuradas pela coluna, as secretarias de Polícia Civil e da Polícia Militar não responderam quando o crédito será feito.

Programa segue valendo

Presidente do Sindicato dos Policiais Civis, Marcio Garcia relatou que, por conta disso, protocolou ofício na instituição. "A categoria tem demandado o sindicato para cobrar os pagamentos dos períodos de 2018 e 2019 que ainda não foram regularizados, uma vez que o programa teve seus valores reduzidos no governo anterior em virtude da calamidade financeira, mas continua em vigor", disse.

Imprevisibilidade traz insegurança

Para o tenente da PM Nilton da Silva, representante do movimento SOS Polícia, a falta de previsão do pagamento das premiações traz insegurança aos policiais militares.

"Não há informação e isso traz preocupação para a nossa tropa. Sabemos que o pagamento das metas traz um grande estímulo para todos", declarou Silva.