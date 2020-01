A Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) antecipou para esta sexta-feira o pagamento do salário de janeiro a seus cerca de 5 mil funcionários ativos, além dos aposentados.



A previsão era de o depósito sair no último dia útil de janeiro, mas a presidência da Casa decidiu antecipar o crédito tendo em vista a condição de caixa.



A sinalização agora é adiantar o pagamento dos servidores sempre que houver condições financeiras para isso.