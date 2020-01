A Fazenda estadual começou a tirar do papel um plano estratégico para reforçar o caixa do Rio com o aumento da arrecadação tributária. A força-tarefa é para dar mais 'folga' nas finanças e cumprir as inúmeras declarações que o secretário da pasta, Luiz Claudio Carvalho, e o governador Wilson Witzel têm dado: o pagamento em dia dos salários dos servidores.

Os trabalhos serão divididos por áreas. E a forma como isso se dará foi discutida na quinta-feira, na primeira reunião de 2020 entre Carvalho e os chefes das auditorias-fiscais especializadas. Ficou acertado que cada setor da Fazenda vai intensificar a atuação para melhorar a receita e a relação com contribuintes.

Na conversa, o secretário ponderou que o governo iniciou 2020 com perspectivas melhores do que em 2019, mas que, ainda assim, este ano será "mais difícil". "Temos a necessidade de mostrar resultados. As pessoas querem uma tributação mais justa e, ao mesmo tempo, menos burocrática", declarou Carvalho.

Durante a reunião, responsáveis pela Auditoria-Fiscal Especializada 03 (Energia Elétrica e Telecomunicações) também apresentaram o cenário do setor e alternativas para aumentar a arrecadação.

Alteração em legislação é uma das metas apontadas

Auditor-Chefe da Auditoria Fiscal Especializada 3, Marcelo Rodrigues apontou metas: monitoramento mensal dos principais contribuintes para buscar indícios de infração e acompanhamento de teses jurídicas para evitar perda de receita. E sugeriu alterações legislativas que reduzam lacunas na legislação.

Subsecretário de Receita, Thompson Lemos também destacou a importância de se buscar aumento da arrecadação por meio da mudança de comportamento do contribuinte.