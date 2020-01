Estado deposita R$ 86 milhões para pagar metade do 13º salário nesta sexta

O governo estadual, por meio da Secretaria de Fazenda, deposita nesta sexta-feira (dia 31) a primeira parcela do 13º salário de 2020 para servidores ativos e inativos que fazem aniversário neste mês . Também receberão a primeira parte do abono os pensionistas que têm o instituidor do benefício nascido em janeiro. Ao todo, serão depositados R$ 86,3 milhões para 33.684 pessoas.

De acordo com o governo, os pagamentos serão efetuados por meio de folha suplementar e ocorrerão ao longo do dia, mesmo após o final do expediente bancário.