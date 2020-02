Previ-Rio paga auxílios creche e medicamento nesta terça-feira

O Previ-Rio deposita nesta terça-feira (4 de fevereiro) mais um lote de benefícios assistenciais para servidores ativos e aposentados, totalizando R$ 876 mil. Serão pagos 3.027 créditos do auxílio-creche, no valor de R$ 270,42 referentes ao mês de dezembro.

O auxílio beneficia filhos ou dependentes de servidores estatutários da Prefeitura do Rio. E é concedido para crianças entre 1 e 6 anos, que se encontrem devidamente matriculados em creche particular oficialmente reconhecida.

Também serão depositados, nesta terça-feira, 263 auxílios-medicamento para servidores com doenças graves, com desembolso total de R$ 57 mil. Esse auxílio é pago em 12 parcelas mensais de R$ 216,34.

Os benefícios assistenciais podem ser solicitados, na página do instituto (www.rio.rj.gov.br/web/previrio) ou na Central de Atendimento do Previ-Rio, no térreo do Bloco 2 da Sede da Prefeitura, na Cidade Nova.