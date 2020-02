Witzel sinaliza projetos que irão à Alerj; teste de integridade está no radar

O governador Wilson Witzel estará nesta terça-feira na cerimônia de abertura do ano legislativo, na Alerj, onde vai falar sobre projetos de iniciativa do Executivo que serão encaminhados à Casa. Entre as propostas que estão no radar do governo para o primeiro semestre está a de criação do Teste de Integridade para servidores públicos, como a coluna informou em 27 de janeiro.



O secretário da Casa Civil, André Moura, disse à coluna que, com a mudança na Controladoria Geral do Estado, o novo secretário do órgão, Hormindo Bicudo Neto, está tomando pé desse projeto.



Aliás, diante do tema, que é polêmico, a mensagem só chegará à Alerj depois que governistas costurarem um alinhamento com os parlamentares.



Há ainda a expectativa de envio de um pacote com medidas que tenham foco na arrecadação. Moura declarou à coluna "esperar que, neste ano, a Alerj ajude o governo" na aprovação dessas propostas.



Também hoje, o funcionalismo marcará presença na Casa para acompanhar a votação de proposta que prevê a doação de imóveis do estado para moradia de servidores da Segurança Pública.