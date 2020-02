Inscrições para Residência Jurídica terminam nesta terça-feira na PGE-RJ

Termina hoje o prazo para inscrições voltadas aos Exames de Seleção de Residência Jurídica para a 10ª Procuradoria Regional de Campos dos Goytacazes da Procuradoria-Geral do Estado (PGE-RJ). Os candidatos interessados deverão se inscrever no site da instituição. As provas estão previstas para o mês de março.Os interessados no concurso de Residência Jurídica deverão pagar a taxa de inscrição de R$ 130. Os aprovados receberão bolsa-auxílio mensal de R$ 2.100 e auxílio-transporte. A carga horária é de 30 horas semanais.Para mais informações, acesse a página https://pge.rj.gov.br/cursos-e-concursos/