Secretário de Administração Penitenciário vai a Brasília para tratar da Polícia Penal

Tendo em vista a necessidade da normatização da PEC da Polícia Penal no Estado do Rio de Janeiro, o secretário de Administração Penitenciária, Alexandre Azevedo, irá a Brasília, na próxima quarta-feira (5 de fevereiro), para participar de reunião do grupo de trabalho do Conselho Nacional dos Secretários de Estado de Justiça, da Cidadania, Direitos Humanos e Administração Penitenciária (Consej).



Vale lembrar que o Estado do Rio criou, no início do mês de janeiro, o seu próprio grupo de trabalho para tratar do assunto. Com reuniões desde o dia nove de janeiro, o grupo já traçou as maiores premissas que envolvem o tema e está no estágio de estruturação do órgão.



O grupo conta com diversos servidores, como o superintendente de Segurança, Rogério Blank; do assessor-chefe da Assessoria de Inquérito Administrativo, Ary Jorge Santos; além de representantes de sindicatos e de um servidor aposentado.

Segundo o secretário de Administração Penitenciária, a expectativa é que a categoria seja ouvida como um todo e que a regulamentação da Polícia Penal no Rio atenda, efetivamente, as necessidades dos servidores.



"Defendi a aprovação da PEC da Polícia Penal e entendemos a urgência para que a regulamentação seja logo efetivada. Neste sentido, estamos cumprindo a determinação do governador Wilson Witzel e iniciamos o nosso grupo de trabalho, onde todos estão sendo ouvidos para chegarmos a uma seleção definitiva, que atenda os anseios da categoria", afirmou Azevedo.