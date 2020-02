Auditores fiscais do Rio vistoriam Maracanã neste fim de semana

Os auditores fiscais da Secretaria Estadual de Fazenda vão passar esse fim de semana no Maracanã. Em iniciativa inédita, a Operação Olímpia vai fiscalizar itens como a emissão da nota fiscal na venda de produtos durante os jogos do Campeonato Carioca que acontecerão no estádio.



Também serão vistoriados camarotes e áreas VIP. Essa é a nona operação realizada pela Fazenda Estadual este ano. Em 2019, foram 56 ações.



Desde o início das operações semanais, eventos para o grande público vem recebendo atenção da equipe fazendária. Os fiscais já estiveram, por exemplo, no Rock in Rio, em setembro e outubro; Game XP, que ocorreu em julho; Veste Rio, em outubro, e outros.