Inativos da Prefeitura do Rio com fim de matrícula 2 devem fazer prova de vida

Este mês, 8.932 aposentados e pensionistas do Município do Rio de Janeiro com matrícula de final 2 têm que fazer a prova de vida. Desse total, 1.725 haviam realizado até o último dia 5.

O recadastramento é exigido pelo Instituto de Previdência e Assistência (Previ-Rio) há anos aos inativos e pensionistas, e é feito por grupos, de acordo com o final de matrícula.



Todos devem ir à qualquer agência do Banco Santander no país, sob risco de ter o pagamento do benefício previdenciário suspenso se a atualização cadastral não for feita.