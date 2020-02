Professores estaduais decidem aderir à greve da Educação em 18 de março

Professores e demais servidores da Educação estadual do Rio aprovaram, nesta terça-feira, adesão da categoria à greve geral nacional da Educação, no dia 18 de março, pela manutenção do Fundeb e valorização do setor.



Na mesma data, haverá paralisação de grande parte do funcionalismo do país em defesa do serviço público.



A assembleia da rede estadual foi realizada no fim da manhã de hoje, no Club Municipal, na Tijuca, Zona Norte do Rio.