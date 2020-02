A Assembleia Legislativa do Estado do Rio (Alerj) vai antecipar para esta sexta-feira, 21 de fevereiro, o pagamento do salário de fevereiro para os cerca de 5 mil servidores ativos, aposentados e pensionistas da Casa — além de deputados. O depósito ocorreria no dia 28 deste mês ou em 2 de março.

Nos meses anteriores, a direção da Assembleia também adiantou o pagamento dos funcionários. A ideia é antecipar o crédito sempre que houver condição de caixa.