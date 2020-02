Previ-Rio estende prazo para comprovação do auxílio-creche

O Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio (Previ-Rio) decidiu estender até 28 de fevereiro o prazo para recurso contra indeferimento na comprovação do uso do auxílio-creche. O prazo terminaria nesta sexta-feira, dia 21, mas teve que ser prorrogado devido ao ponto facultativo na própria sexta.

Os pedidos poderão ser feitos das 9h às 16 h na Central de Atendimento do Previ-Rio, no Térreo da sede do Instituto, no Bloco 2 do Centro Administrativo São Sebastião, na Cidade Nova, ou no Poupa Tempo de Bangu.



O instituto lembra que quem não tiver sua comprovação de utilização correta ou corrigida mediante o recurso não poderá receber o auxílio-educação deste ano de 2020.



Em caso de indeferimento por motivo de “documento de comprovação inválido” ou “comprovação parcial”, o requerente deverá apresentar nova declaração original do estabelecimento de ensino, garantindo que o menor esteve matriculado durante os meses que utilizou o benefício no ano de 2019, em papel timbrado, assinado pelo responsável da escola com respectivo carimbo, contendo ato da autorização de funcionamento e CNPJ. Já para o indeferimento por motivo de “documento de comprovação não entregue” , não cabe recurso uma vez que o prazo para apresentação se encerrou 31 de janeiro.



A lista como os nomes de quem tem pendências na comprovação está na página do Instituto, no endereço: http://www.rio.rj.gov.br/previrio