O prefeito Rogerio Lisboa, de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, vai antecipar, para esta sexta-feira (dia 21), o pagamento da folha salarial de fevereiro. Com isso, servidores ativos e inativos do município vão receber o pagamento antes do Carnaval.

Ao assumir o município em 1º de janeiro de 2017, três folhas salariais estavam em atraso. A gestão atual colocou a casa em ordem e tem depositado os salários em dia.