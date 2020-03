Já o funcionalismo estadual do Rio espera que saia ainda hoje uma data para a reunião com o secretário da Casa Civil, André Moura. O Fórum de Servidores do Estado reivindica a abertura de diálogo para a concessão de reposição salarial a todas as categorias, englobando todos os Poderes. O líder do governo na Alerj, Márcio Pacheco (PSC), disse à coluna que buscará marcar uma data ainda hoje.