Nova Ouvidora-Geral do Estado toma posse na próxima semana

A nova Ouvidora-Geral do Estado do Rio de Janeiro, Rosangela Dias Marinho, toma posse na próxima semana. Ela é auditora do Estado e contadora.



Rosangela foi a primeira Ouvidora-Geral do Estado, em 2018, na época da criação da Controladoria Geral do Estado (CGE RJ). Segundo ela, "o objetivo maior é contribuir para que a sociedade exerça o controle social".

Para a auditora, a Ouvidoria-Geral "é o balcão do Estado, onde o usuário do serviço público pode fazer denúncias, reclamações e sugestões, contribuindo para a melhoria da gestão pública".



A nomeação da nova Ouvidora-Geral deve sair no Diário Oficial da próxima segunda-feira.