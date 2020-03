Diretores gerais e adjuntos das escolas da rede pública de ensino do Estado do Rio já podem acumular a segunda matrícula na mesma unidade escolar. A Secretaria Estadual de Educação publicou a nova resolução da pasta no Diário Oficial desta quarta-feira.



De acordo com a publicação, em relação aos diretores adjuntos, há uma ressalva. Para que o benefício seja garantido aos que trabalham em escolas de turno único, é preciso não haver carência de professores na sua disciplina de ingresso no município em que estiver lotado.