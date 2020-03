Prefeitura do Rio suspende prova de vida de aposentados por tempo indeterminado

Para prevenir e evitar a disseminação do coronavírus, a Prefeitura do Rio decidiu suspender, por tempo indeterminado, a prova de vida exigida a aposentados e pensionistas. O Previ-Rio publicará nesta terça-feira uma portaria com a medida.

Outras medidas também estão previstas pela autarquia: os atendimentos presenciais ao público serão suspensos por 30 dias na autarquia, podendo ser prorrogado, exceto para casos urgentes como auxílio-funeral, pecúlio e pensão. O retorno normal aos atendimentos será comunicado pela imprensa e pelo site oficial do instituto.

Vale ressaltar: os prazos decorrentes de ações administrativas, como requerimento e comprovação de benefícios serão automaticamente prorrogados por 30 dias.



Informe de rendimentos pela internet

Servidores aposentados e pensionistas que necessitarem do Informe de Rendimentos poderão solicitá-lo por meio do Disque-Servidor (2599-4746), em caráter extraordinário, sendo este, encaminhado por meio digital para o e-mail cadastrado no sistema. O documento também pode ser retirado pelo site Carioca Digital (www.carioca.rio) e pelo site do Previ-Rio.



Plano de saúde

A Gerência de Plano de Saúde prestará atendimentos através do Disque-Servidor (2599-4746), ou em contato com a própria operadora.



Clube do Servidor

O clube ficará fechado por 15 dias e todas as atividades previstas neste período estão automaticamente suspensas. A data de reabertura do equipamento será constantemente reavaliada por equipe técnica e divulgada no site do Previ-Rio.