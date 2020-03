Plano Mansueto é solução

Outro projeto em tramitação no Congresso que tem sido defendido pela União e governadores como uma saída à crise é o Plano Mansueto. Aliás, o pacote anunciado por Bolsonaro tem também como contrapartida o apoio a esse projeto de lei, que prevê socorro fiscal aos estados e municípios.

O relator do texto, Pedro Paulo (DEM-RJ), vai incluir no parecer mudanças no Regime de Recuperação Fiscal (Lei Complementar 159), alongando sua vigência de seis para 10 anos, como a coluna informou em 12 de fevereiro.

O aumento do prazo permitirá que o Rio adie a retomada do pagamento de suas dívidas com a União, além de uma forma de quitação mais branda. Segundo Maia, o texto pode ser aprovado nas próximas semanas.