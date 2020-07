Secretaria de Ciência e Tecnologia faz testagem da covid-19 nos servidores

A retomada dos serviços presenciais nos órgãos públicos do Estado do Rio vem sendo feita de forma gradual. E para garantir que esse processo ocorra da forma mais segura possível, algumas áreas estão tomando algumas precauções.



A Secretaria Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação (SECTI), por exemplo, em parceria com a Policlínica Piquet Carneiro - unidade de saúde da Uerj - está disponibilizando para o seu time de servidores exames para testagem da doença.



Para evitar aglomeração, os testes são realizados em pequenos grupos pré-agendados. Hoje, o primeiro será na Piquet Carneiro. Os inscritos passam por uma triagem na qual, de acordo com as informações fornecidas, são direcionados para realização de exames do tipo PCR/SWAB ou teste rápido, conforme quantidade de dias sintomáticos.



Entre 4 e 10 dias, o paciente realiza o exame SWAB, e acima de 20 dias o teste rápido. O PCR/SWAB consiste na utilização de uma haste flexível para colher pelas narinas e garganta o material genético do paciente. O resultado demora de 24h a 72h para ficar pronto. Já o teste rápido, é feito com o sangue coletado na ponta do dedo e leva em média 10 minutos para o diagnóstico.



Secretário de Ciência e Tecnologia, Leonardo Rodrigues diz que a testagem dos servidores é fundamental para evitar a disseminação do vírus: "Existem pessoas que são assintomáticas. Precisamos massificar a testagem da covid-19, de modo a diminuir cada vez mais o contágio da doença. Por aqui, começamos então por dentro do nosso ambiente de trabalho, uma espécie de segunda casa, para que todos trabalhem em segurança".