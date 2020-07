Professores estaduais e municipais do Rio decidirão sobre greve contra reabertura das escolas

Diante dos últimos desdobramentos da pandemia do novo coronavírus em solo fluminense e o anúncio dos governos estadual e municipal do Rio de reabertura das escolas, o Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação (Sepe) convocou a categoria para assembleias nos dias 30 de julho (rede municipal) e 1º de agosto (estadual). Nas plenárias, que serão realizadas virtualmente, os professores vão decidir sobre uma possível greve.



A assembleia on-line da rede municipal começará às 9h30. A da rede estadual será iniciada no mesmo horário. Segundo o Sepe, nas duas plenárias, "os profissionais de educação irão debater a possibilidade de deflagração de uma greve em virtude dos governos decidirem reabrir as escolas do estado e da rede do município em plena pandemia, sem levar em consideração as recomendações da comunidade científica".



"Num momento em que a importância da preservação das vidas se torna essencial, o sindicato, fazendo uso de uma deliberação tomadas anteriormente pelos profissionais das duas redes, não irá permitir que os governos Witzel e Crivella coloquem em risco a saúde da categoria e dos nossos alunos por meio de uma precipitada reabertura das unidades escolares", declarou a entidade, por meio de nota.