Ferramenta virtual abre canal para elogios aos profissionais de Saúde

A Controladoria Geral da União (CGU) disponibilizou na ferramenta Fala.Br o item 'Agradecimento aos Profissionais da Saúde', voltado aos servidores que estão trabalhando na linha de frente contra a covid-19. Ali, é possível fazer comentários, observações e elogios para todos os enfermeiros, médicos, técnicos em enfermagem e outras categorias do setor.As manifestações serão recebidos pelas Ouvidorias dos Órgãos e Entidades que prestam serviços de saúde e utilizam o Sistema Fala.BR, como a Controladoria Geral do Estado (CGE). Depois, redirecionadas para conhecimento dos gestores responsáveis junto às instituições de saúde e aos profissionais cujos elogios são dirigidos.A Ouvidoria e Transparência Geral do Estado (OGE) disponibiliza o Fala.Br no website da Controladoria Geral do Estado do Rio, www.cge.rj.gov.br, ou diretamente pelo https://sistema.ouvidorias.gov.br/publico/RJ/Manifestacao/RegistrarManifestacao