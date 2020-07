O deputado estadual Renato Zaca (SDD) apresentou ontem uma indicação legislativa para que o governo estadual suspenda os descontos nos salários de inativos e pensionistas que recebem abaixo do teto do INSS (R$ 6.101,06) na Polícia Militar.

Com a reforma do sistema de proteção social dos militares das Forças Armadas e dos estados, o desconto previdenciário de 9,5% passou a alcançar todos os inativos e pensionistas, até mesmo aqueles que recebem valores abaixo do teto.

Ontem, inclusive, policiais aposentados por invalidez e que estão na reserva da corporação fizeram um ato na frente da Alerj para questionar a mudança no cálculo. Segundo eles, os descontos, que chegam a R$ 1 mil por mês, têm afetado os tratamentos médicos.

“A indicação é para acabar com uma injustiça. Enquanto não tivermos lei estadual regulamentando a reforma, o ideal é que os inativos que não recebam acima do teto continuem sem ser descontados”, disse Zaca.