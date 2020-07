Decreto de Witzel abre caminho para reforma administrativa no Estado do Rio

Um decreto do governador Wilson Witzel, publicado ontem no Diário Oficial, abre caminho para a reforma administrativa no Estado do Rio. Witzel transferiu para a Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag) a Companhia Fluminense de Securitização (CFSEC) - em liquidação -, até então vinculada à Fazenda.

A reforma tem em seu bojo um programa de desestatização. E, por enquanto, o foco são empresas em liquidação. No mesmo ato, Witzel alterou nomenclaturas da estrutura organizacional básica da Seplag: por exemplo, Assessoria de Empresas em Liquidação passa a ser Coordenadoria de Empresas em Liquidação.

Além disso, Witzel remanejou para a Casa Civil, que voltou ao comando de André Moura, a Subsecretaria de Gestão de Pessoas.