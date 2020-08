A Prefeitura do Rio, por meio do Previ-Rio, vai reabrir na próxima segunda-feira, dia 3 de agosto, às 9h, o Clube do Servidor Municipal, que estava fechado desde março, em razão da pandemia do novo coronavírus.



A reabertura contará com a presença de autoridades, de servidores municipais e exibição da Banda da Guarda Municipal.



Na ocasião também será apresentado o projeto do Clube Virtual do Servidor, que vai disponibilizar, através do site do Previ-Rio, agendamentos on-line, agenda com dias e horários de atividades, contatos e informações gerais sobre o clube.



“O Clube do Servidor oferece uma série de esportivas e lazer de alta qualidade aos servidores e aos dependentes. É um local de diversão para toda família. Estamos felizes não somente pela reabertura do equipamento, mas também em poder fazê-lo adentrar na era da modernidade, com interações, inscrições e outras facilidades sendo oferecidas via internet para facilitar a vida dos associados”, declarou o presidente do Previ-Rio, Virgínio Vieira.



Desde 2010



Construído em 2010, o Clube do Servidor Municipal é administrado pelo Previ-Rio, em parceria com a Guarda Municipal, e atende aos servidores estatutários ativos ou inativos, bem como aos seus dependentes diretos.



O equipamento tem duas grandes edificações ligadas por varandas e passarelas. No prédio principal estão as áreas de recepção, secretaria, salão de jogos, restaurante e bar, cozinha, almoxarifado, banheiros, salas de dança, diretoria, copa e terraço, com área livre de 570 metros quadrados, onde foi construída uma quadra de futebol society.



Também há piscinas semi-olímpica e infantil, parque infantil, além de espaços para diferentes atividades e área para festas e eventos, com sauna, churrasqueiras e vestiários.



No segundo prédio ficam um ginásio multiuso, com quadras polivalentes para esportes coletivos.



O cadastramento para utilização das dependências do clube pode ser feito através do site http://previ.rio no link “Clube do Servidor Municipal” ou na sede do Clube, das 10h às 16h, na Rua Ministro Hélio Beltrão, esquina com a Rua Ulisses Guimarães, na Cidade Nova, atrás do prédio sede da Prefeitura.



Atividades



O clube é administrado pela equipe da Comissão Desportiva da Guarda Municipal. O espaço conta com aulas de Defesa Pessoal, Jiu-jitsu, Kickboxing, Muay Thai, Sambo (arte marcial russa), Treinamento Funcional, Ginástica Localizada, Dança de Salão, além de Natação e Hidroginástica.