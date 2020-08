Conselho de Supervisão Fiscal aprova R$ 160,5 milhões em medidas de compensação

O Conselho de Supervisão do Regime de Recuperação Fiscal aprovou, nesta segunda-feira, medidas de compensação financeira apresentadas pelo Estado do Rio para os R$ 146,3 milhões que tinham sido apontados pelos integrantes no início de julho. O valor era referente a reajustes concedidos em auxílios alimentação, educação, saúde, creche e locomoção do Tribunal de Justiça do Rio (TJ-RJ).



Após análise das compensações, o comitê arquivou processo referente ao possível descumprimento do Judiciário estadual. Ao todo, o conselho acatou R$ 160,5 milhões em medidas que foram apresentadas pelo órgão e pelo Poder Executivo.

Com isso, fica afastado qualquer risco de exclusão do Estado do Rio do Regime de Recuperação Fiscal (RRF), ressaltou a Fazenda.

Contingenciamento



O TJ-RJ contingenciou 341 cargos, vagos desde 1º de setembro de 2017. A medida tem impacto de R$ 69,9 milhões. Como o valor ainda não era suficiente para cobrir as possíveis vedações, o Executivo complementou as medidas apresentadas pelo órgão com R$ 90,6 milhões referentes ao impacto da Emenda Constitucional Estadual 73/19. O texto desobriga o governo a converter o percentual não aplicado no Fundo Estadual de Conservação Ambiental e Desenvolvimento Urbano (Fecam) nos exercícios seguintes.

Justificativas



O governo estadual também apresentou justificativas para outras duas ações apontadas pelo conselho no último mês. Uma trata de lei estadual que estabeleceu adicional de 100% em pensões por mortes causadas pela covid-19 para determinadas categorias do funcionalismo público. Outra ação citada é um decreto que instituiu auxílio para ressarcimento de despesas na aplicação do ensino remoto.



O governo prestou os devidos esclarecimentos e o conselho já concluiu esses dois processos, não prosseguindo, assim, para a fase de compensação. As duas medidas foram resolvidas na etapa de representação, quando o CSRRF solicita junto às autoridades competentes para que sejam adotadas providências quanto a possíveis descumprimentos de vedações previstas na Lei Complementar 159/17.