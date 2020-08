Prefeitura do Rio reabre Clube do Servidor

A Prefeitura do Rio, por meio do Previ-Rio, reabriu, nesta segunda-feira, o Clube do Servidor Municipal, que estava fechado desde março, em razão da pandemia do novo coronavírus. A reabertura contou com a presença do presidente da autarquia, Virgínio Vieira, do inspetor geral da Guarda Municipal, José Ricardo Soares da Silva, e do presidente da Comlurb, Paulo Mangueira, entre outros servidores municipais.



Na ocasião foi apresentado o projeto do Clube Virtual do Servidor, que disponibiliza, por meio do site do Previ-Rio, agendamentos on-line, dias e horários das atividades, contatos e outras informações gerais sobre o clube.



"Vale ressaltar que estamos seguindo todos os protocolos de proteção e as Regras de Ouro da Prefeitura. Gostaria também de agradecer à Guarda Municipal, pela parceria na gestão do clube e à Comlurb, que nos oferece total suporte na limpeza e manutenção do clube", declarou Virgínio Vieira, presidente do Previ-Rio.



"É importante que o servidor municipal saiba que aqui é sua casa. Ele que trabalha todos os dias, geralmente numa carga horária intensiva, e aqui pode desfrutar de muito lazer e praticar atividades físicas", disse Ricardo Soares, inspetor Geral da GM.



O cadastramento para utilização das dependências do clube pode ser feito através do site http://previ.rio no link “Clube do Servidor Municipal” ou na sede do Clube, das 10h às 16h, na Rua Ministro Hélio Beltrão, esquina com a Rua Ulisses Guimarães, na Cidade Nova, atrás do prédio sede da Prefeitura.



Atividades



O clube é administrado pela equipe da Comissão Desportiva da Guarda Municipal. O espaço conta com aulas de Defesa Pessoal, Jiu-jitsu, Kickboxing, Muay Thai, Sambo (arte marcial russa), Treinamento Funcional, Ginástica Localizada, Dança de Salão, além de Natação e Hidroginástica.