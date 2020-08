Homem forte de Witzel diz que impeachment não é a única agenda do governo

De volta à Secretaria Estadual da Casa Civil , André Moura tem atuado fortemente nos bastidores da política fluminense para tentar barrar o impeachment do governador Wilson Witzel na Assembleia Legislativa do Rio. O secretário, inclusive, retornou para o comando da pasta com essa missão dada pelo governador.

À coluna, porém, o titular da secretaria disse que está focado em vários assuntos, e que o impeachment não é a única pauta. “Estou focado na gestão, na governança, no diálogo com a Assembleia Legislativa...”, disse.

Moura negou ainda que as tratativas para impedir o impeachment sejam a única prioridade de Witzel. “Basta ver a agenda do governador. Se fosse essa a prioridade ele não estaria o dia todo em atividades, como hoje (ontem), quando ele entregou colégios cívico-militares (no Noroeste fluminense)”, disse Moura. Também ontem, Witzel visitou obras de unidades habitacionais em Laje do Muriaé.

'Governador está tocando o estado'

O secretário defendeu que o Legislativo acompanhará os temas de relevância para o estado. E disse que, da mesma forma, Witzel tocará essas pautas. "O governador tem a consciência plena de que ele não tem nada a ver com esses problemas que surgiram, e está tocando o estado normalmente”, alegou.