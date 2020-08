Vigilância Sanitária do Rio retoma capacitação de servidores

A Subsecretaria de Vigilância Sanitária retomou, na última segunda-feira, a capacitação dos servidores da pasta que é vinculada à Secretaria Municipal de Saúde (SMS). A nova etapa segue com atividades diárias até o próximo dia 14, em duas turmas, às 10h e às 15h.

A qualificação é sobre os mais de 40 protocolos específicos com medidas higiênico-sanitárias para diversos segmentos econômicos do município, incluindo também orientações referentes às ações de fiscalização desses serviços. Entre os temas estão as recomendações para os setores de educação, esportes em ambientes abertos, transportes e indústrias.

No cronograma estão ainda observações para atividades em pontos turísticos, arenas e drive-in, assistência à saúde, serviços de odontologia, shoppings e lojas.