Grupo de candidatos do concurso de 2014 da PM fará ato terça-feira no Palácio Guanabara

A prometida convocação de mais 400 aprovados no concurso de 2014 da Polícia Militar saiu ontem no Diário Oficial do Estado do Rio. Eles terão que se apresentar ao Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças (CFAP), a partir de segunda-feira. Porém, um grupo que faz parte da comissão de 300 candidatos desse certame alega que o governo está sendo omisso.

Esses concursados afirmam que deveriam ser chamados. “Fomos roubados no concurso, fato comprovado por perito judicial e por vitórias na Justiça”, dizem eles, que farão um ato na próxima terça-feira, em frente ao Palácio Guanabara.