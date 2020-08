MP vai analisar situação de aprovados não convocados pela Seap

O Ministério Público do Rio vai analisar as pendências dos concursos de 2003, 2006 e 2012, realizados pela Secretaria Estadual de Administração Penitenciária (Seap), e que são alvo de reclamações de candidatos. Eles têm feito diversas manifestações pedindo a convocação.



Nesta terça-feira (18), em reunião solicitada pelo deputado Bruno Dauaire (PSC), presidente da Comissão de Servidores da Assembleia Legislativa do Rio, o procurador-geral de Justiça, Eduardo Gussem, informou que vai analisar a legalidade dos processos e marcar uma nova reunião.



"O encontro foi muito positivo, o procurador-geral entendeu as demandas dos aprovados e quer ajudar. Se comprometeu em reunir todas as informações sobre os concursos e nos dar uma resposta", afirmou Dauaire.



Embora haja lei suspendendo prazo, a Procuradoria-Geral Geral do Estado (PGE) emitiu parecer confirmando a expiração das seleções e impossibilidade de chamamento.



Os deputados Rodrigo Amorim (PSL) e Luiz Paulo (PSDB) também participaram do encontro.