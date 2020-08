Comandante do Corpo de Bombeiros: há risco de fechamento de quartéis sem contratos temporário

O secretário estadual de Defesa Civil e comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Roberto Robadey, disse nesta terça-feira que há risco de fechamento de quartéis caso não sejam realizados contratos temporários pela corporação. Sem listar quais seriam as unidades, Robadey fez a afirmação em audiência pública realizada pelas comissões de Defesa Civil e de Servidores Públicos da Alerj. A reunião tratou do projeto do Executivo, que prevê a implantação do Serviço Militar Temporário Voluntário (SMTV).

Alguns parlamentares consideraram o alarde do comandante do Corpo de Bombeiros uma forma de pressionar o Legislativo a aprovar a proposta. Apesar disso, muitos deputados se mostraram favoráveis à medida, desde que haja reconsideração do Estado do Rio sobre os aprovados em concursos anteriores, e que estão à espera de convocação.



Representantes de entidades chegaram a pedir mais tempo para discutir o projeto,mas Robadey justificou a urgência apontando os riscos do funcionamento da corporação.

O secretário ressaltou que o Corpo de Bombeiros perdeu 2.800 militares nos últimos três anos.Hoje, o Corpo de Bombeiros conta com 12.061 militares no seu quadro de pessoal. "Temos uma carência de efetivo e uma distorção no núcleo de praças, que são 9.070, mas 6 mil são subtenentes e sargentos. A solução para resolver a carência de cabos e soldados é o modelo de temporários”, afirmou.