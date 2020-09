O governador em exercício do Rio, Cláudio Castro, participará de jantar de confraternização nesta quinta-feira pela posse do ministro Luiz Fux como novo presidente do Supremo Tribunal Federal (STF). Castro está na solenidade que ocorre na Corte, em Brasília, e foi até a capital federal de carona no avião presidencial, oferecida pelo presidente da República, Jair Bolsonaro.

A pessoas próximas e assessores, o governador interino comunicou que ficará hoje em Brasília para o jantar e, assim, só voltará ao Rio amanhã (sexta-feira). Aliás, com a proximidade selada com Bolsonaro nesses últimos dias, o governador interino sinaliza que os próximos tempos serão de união e diálogo com o governo federal.

O tema 'recuperação fiscal' tem sido o ponto central das conversas entre Castro e o presidente (que incluem apoio às eleições municipais no Rio), já que o estado tenta renovar por mais três anos o regime. Para isso, depende do aval do Executivo federal. O governador, inclusive, teve algumas reuniões na semana passada e esta semana com a equipe econômica da União, a fim de avançar com essa negociação.