Novo controlador do Estado do Rio é empossado

O novo controlador-geral do Estado do Rio de Janeiro, Francisco Ricardo Soares, tomou posse em evento realizado nesta quarta-feira, em auditório lotado pelas chefias dos departamentos da CGE RJ.

Em um breve discurso, Soares disse que seu objetivo é preservar os valores do Estado, avaliar o cumprimento de programas, metas e objetivos, "buscando sempre a eficiência". Ele também falou na prestação de um serviço de alto padrão para a população e em salvaguardar as garantias do Controle Interno e da Auditoria.



"A prevenção gera mais valor para a sociedade. Depois que aconteceu você pune e gera mais despesas para o Estado. Por isso, é importante o foco nas duas funções macro e harmônicas da CGE RJ: Auditoria e Controle", declarou.



Francisco Ricardo Soares é advogado com pós-graduaçao em Direito Público e Consultor, com MBA na FIPECAFI (Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis) e especialista em Gestão Bancária e Compliance. Ele foi funcionário de carreira do Banco do Brasil por 34 anos. Nos últimos 5 anos, foi Superintendente do Banco do Brasil.